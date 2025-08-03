Новым послом «Интервидения» стало трио из Башкирии

«Харизма, уважение к культурным корням и умение говорить с публикой на языке музыки и эпоса делают каждое выступление этого башкирского трио настоящим событием», — говорится в сообщении.
Отмечается, что особую популярность приобрёл трек Homay, который несколько месяцев лидировал в мировом чарте Shazam, а клип собрал 20 миллионов просмотров. По словам организаторов, это демонстрирует многообразие культур не только среди участников, но и среди послов. Официальная презентация трио состоится на фестивале «Таврида. АРТ» в Крыму.
Напомним, что конкурс «Интервидение» состоится в Москве 20 сентября. Россию на мероприятии представит Ярослав Дронов (Shaman) с композицией, созданной Максом Фадеевым. Первым послов проекта был назначен певец Дима Билан, вторым — исполнительница Клава Кока.