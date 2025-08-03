Новым послом «Интервидения» стало трио из Башкирии

Отмечается, что особую популярность приобрёл трек Homay, который несколько месяцев лидировал в мировом чарте Shazam, а клип собрал 20 миллионов просмотров. По словам организаторов, это демонстрирует многообразие культур не только среди участников, но и среди послов. Официальная презентация трио состоится на фестивале «Таврида. АРТ» в Крыму.