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Новым послом «Интервидения» стало трио из Башкирии

Новым послом международного конкурса «Интервидение» стало трио из Башкирии Ay Yola. Данное заявление сделала пресс-служба проекта.

Источник: Life.ru

«Харизма, уважение к культурным корням и умение говорить с публикой на языке музыки и эпоса делают каждое выступление этого башкирского трио настоящим событием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особую популярность приобрёл трек Homay, который несколько месяцев лидировал в мировом чарте Shazam, а клип собрал 20 миллионов просмотров. По словам организаторов, это демонстрирует многообразие культур не только среди участников, но и среди послов. Официальная презентация трио состоится на фестивале «Таврида. АРТ» в Крыму.

Напомним, что конкурс «Интервидение» состоится в Москве 20 сентября. Россию на мероприятии представит Ярослав Дронов (Shaman) с композицией, созданной Максом Фадеевым. Первым послов проекта был назначен певец Дима Билан, вторым — исполнительница Клава Кока.