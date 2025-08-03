«Потеплеет до +30 за счет теплых потоков с юга Европы». Белорусов предупредили про самый жаркий день на неделе с 4 по 10 августа

Стало известно, какой день будет самым жарким на неделе с 4 по 10 августа. Об этом со ссылкой на погодные модели проинформировал тематический телеграм-канал «Метеовайб».
Так, согласно анализу метеорологической модели WXCharts, предоставляющей визуализацию данных прогнозов погоды по всему миру, на Беларусь начнет распространяться в середине будущей недели высотная ложбина. По ее периферии станет поступать более прохладная и неустойчивая воздушная масса с Атлантики.
— На большей части территории республики в середине недели пройдут кратковременные дожди, — отметили в телеграм-канале.
В среду, 6 августа, днем температуры могут понизиться до +18 — +24 градусов, немного теплее будет только по юго-востоку Беларуси.
Потепление ожидается во второй половине недели. Ситуация улучшится благодаря тому, что на Беларусь переориентируется антициклональный гребень с юга Европы. В итоге произойдет разворот западных потоков на юго-западные и южные. В Беларуси потеплеет, а самым теплым днем на следующей неделе окажется суббота, 9 августа.
— В субботу белорусам снова можно ожидать +25 — +30 градусов, — отметили в телеграм-канале.
Увы, предварительно прогнозные модели предполагают, что в воскресенье, 10 августа, снова есть вероятность прохождения через Беларусь холодного фронта с понижением температурного фона до +19 — +25 градусов.
Заметим, что все прогнозы погоды и предупреждения в телеграм-канале «Метеовайб» созданы метеорологом-любителем и не являются официальной информацией.
Тем временем точный прогноз на понедельник, 4 августа, сообщили на сайте pogoda.by.
По данным Белгидромета, 4 августа по западной половине страны распространится фронтальный раздел, а на остальной части республики на погоду будет влиять область повышенного атмосферного давления. В ночные часы и днем, в основном, по западной половине Беларуси пройдут непродолжительные дожди, местами возможны грозы.
Ветер будет переменных направлений умеренный, с порывами при грозах.
Ночью — минимум +12 — +18 градусов, а днем максимум +23 — +29 градусов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси с 4 по 10 августа: «Нас ждет стабильная нестабильность».
Тем временем Белстат сообщил, что белорусы стали чаще покупать телевизоры в 2025 году.