«Потеплеет до +30 за счет теплых потоков с юга Европы». Белорусов предупредили про самый жаркий день на неделе с 4 по 10 августа

Потепление ожидается во второй половине недели. Ситуация улучшится благодаря тому, что на Беларусь переориентируется антициклональный гребень с юга Европы. В итоге произойдет разворот западных потоков на юго-западные и южные. В Беларуси потеплеет, а самым теплым днем на следующей неделе окажется суббота, 9 августа.