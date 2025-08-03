Церковь возрастом более 1,6 тысячи лет с посланием христианам нашли в Турции

Исследователи в ходе раскопок руин древнего города в турецкой Анталье обнаружили христианскую церковь V века с посланием, которое венчало вход в сооружение. Надпись гласит, что зайти внутрь могут только те, кто «идет правильным путем».
Помимо этого текста, археологи отыскали несколько мозаичных полов с растительными мотивами — это крайне распространенный для той эпохи орнамент. Поверхность также была украшена именами благотворителей, что указывает на то, что когда-то в этих местах процветал зажиточный класс.
— Среди открытий этого года был обнаружен большой кувшин для хранения, найденный в городском поселении. Многие из артефактов, найденных в городе, сейчас выставлены в Археологическом музее Антальи, — передает таблоид Daily Mail.
Исследователи также обнаружили в библиотеке Ватикана новый фрагмент главы Библии, который был спрятан в переводе Евангелия от Матфея 1750-летней давности. Скрытый текст удалось отыскать участниками проекта «Синайские палимпсесты», в рамках которого эксперты пытаются восстановить тексты, стертые писцами в IV-XII веках.