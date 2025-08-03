Церковь возрастом более 1,6 тысячи лет с посланием христианам нашли в Турции

Помимо этого текста, археологи отыскали несколько мозаичных полов с растительными мотивами — это крайне распространенный для той эпохи орнамент. Поверхность также была украшена именами благотворителей, что указывает на то, что когда-то в этих местах процветал зажиточный класс.