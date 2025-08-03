Рома Зверь с напутствием обратился к российской молодежи

Ранее о своем пути к успеху и важности любви к профессии рассказывал и другой известный артист — стилист Сергей Зверев, который также прошел сложный путь от учебы и первых шагов в индустрии до признания и работы с ведущими звездами. Как и Рома Зверь, он отмечал, что добиться успеха в творчестве можно только благодаря упорству и преданности своему делу.