Два мужа, сожительство и срыв свадьбы: почему у Анжелики Агурбаш не складывается личная жизнь

У 55-летней артистки довольно богатая личная жизнь. В первый раз она вышла замуж еще в 17 лет за мужчину старше себя на 12 лет. Брак продлился недолго — всего два года. Затем она на протяжении шести лет проживала вместе с культуристом Валерием Бизюком, но в брак с ним не вступала. Второй официальный муж девушки — Николай Агурбаш, с которым она жила 11 лет. Была попытка выскочить замуж и в третий раз, но до свадьбы не дошло. Подробнее, что происходит с личной жизнью Агурбаш — в материале URA.RU.