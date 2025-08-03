Тарасова высказалась о решении российских фигуристов выступать без гимна и флага

Тарасова заявила, что поддерживает решение российских фигуристов выступать без гимна и флага России.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова положительно отнеслась к решению российских фигуристов участвовать в международных соревнованиях без флага и гимна. По ее словам, карьера спортсмена коротка, и если у кого-то есть шанс победить, он не должен упускать такую возможность.
«Наши фигуристы в опросе поддержали выступление без флага и гимна? К позиции спортсменов отношусь очень положительно. Они на это жизнь кладут, и через четыре года их уже может не быть в спорте», — заявила Тарасова в интервью для sport24.
Тарасова подчеркнула, что за границей все равно знают, кто представляет Россию, и не видит в нейтральном статусе ничего постыдного. При этом она раскритиковала бездействие чиновников, которые, по её мнению, не защитили спортсменов вовремя. «Непонятно, почему за нас раньше не вступились, а теперь свалили все на спортсменов. Это некрасиво. Надо было за нас заступаться с первого слова», — подчеркнула Тарасова.
После начала специальной военной операции российские спортсмены были отстранены от большинства международных соревнований по рекомендации Международного олимпийского комитета. В результате часть атлетов уехала за границу или выступает под нейтральным флагом, чтобы сохранить возможность соревноваться на мировом уровне. Некоторые представители спортивного сообщества заявляли, что возвращение в Россию возможно только после публичных извинений.