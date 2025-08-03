Тарасова высказалась о решении российских фигуристов выступать без гимна и флага

Тарасова подчеркнула, что за границей все равно знают, кто представляет Россию, и не видит в нейтральном статусе ничего постыдного. При этом она раскритиковала бездействие чиновников, которые, по её мнению, не защитили спортсменов вовремя. «Непонятно, почему за нас раньше не вступились, а теперь свалили все на спортсменов. Это некрасиво. Надо было за нас заступаться с первого слова», — подчеркнула Тарасова.