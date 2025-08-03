Киберспортсмены Team Spirit из России выиграли турнир по CS2 IEM Cologne 2025

Команда киберспортсменов Team Spirit из России в воскресенье, 3 августа, одержала победу в турнире по одной из самых популярных компьютерной игре Counter-Strike 2 (CS2) IEM Cologne 2025. Они обыграли европейскую команду Mouz со счетом 3:0, получив призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.
Это не первый раз, когда российские киберспортсмены показывают достойные результаты в дисциплине. В 2024 году Team Spirit стала победителем крупнейшего турнира по CS2 — Major. А в январе российский киберспортсмен и член команды Team Spirit Данил Крышковец (donk) стал лучшим игроком мира в компьютерной игре по версии ведущего профильного сайта HLTV.org.
Кроме того, Team Spirit является двукратным чемпионом мира по другой дисциплине — компьютерной игре Dota 2. Команда побеждала в 2021 и 2023 годах.
При этом 5 августа прошлого года представитель Федерации киберспорта Украины Максим Раймер сообщил, что организация наложила санкции на украинских спортсменов Мирослава Колпакова и Илью Мулярчука за игру в российской команде по Dota 2 Team Spirit.