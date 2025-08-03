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Где в Минске ночью нанесут дорожную разметку, рассказали в ГАИ

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 4 августа планируется нанесение дорожной разметки на пр. Машерова (от пр. Независимости до ул. М. Богдановича), ул. Социалистической, ул. Лидской, ул. Рафиева и др.

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Где в Минске планируют нанести дорожную разметку в ночь на 4 августа, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 4 августа планируется нанесение дорожной разметки на пр. Машерова (от пр. Независимости до ул. М. Богдановича), ул. Социалистической, ул. Лидской, ул. Рафиева, ул. Уральской, ул. Сергея Есенина, ул. Уборевича, ул. Карла Либкнехта, ул. Программистов, вблизи учреждений образования Заводского, Московского, Октябрьского, Центрального и Фрунзенского районов.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог. -0-