Где в Минске ночью нанесут дорожную разметку, рассказали в ГАИ

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 4 августа планируется нанесение дорожной разметки на пр. Машерова (от пр. Независимости до ул. М. Богдановича), ул. Социалистической, ул. Лидской, ул. Рафиева и др.