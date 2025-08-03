В Лондоне на концерте Oasis зритель упал с верхнего яруса стадиона и погиб

Как писал сайт KP.RU, 19 июля гендиректор американской IТ-компании Astronomer, специализирующейся на решениях для обработки данных, Энди Байрон ушел в отпуск после скандала на концерте известной рок-группы Coldplay. Во время выступления музыкантов медиамагнат стоял в обнимку со своей подчиненной, когда их засняла так называемая камера для поцелуев. И все бы ничего, однако бизнесмен женат и везде позиционировал себя как примерного семьянина. Отмечалось, что Байрон не соответствует стандартам компании в области поведения и ответственности. В ближайшее время, вероятно, Astronomer начнет искать на должность гендиректора нового специалиста.