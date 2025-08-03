Кириенко: Таврида. АРТ в этом году может побить рекорд по числу участников

Сергей Кириенко о рекорде посетителей фестиваля «Таврида. АРТ». Видео © Предоставлено Life.ru.
«Судя по всему, мы перевалим за 100 тысяч участников: в первый день было больше 30 (тысяч), вчера было более 40 (тысяч), и если сегодня будет, как было в первый день, мы уйдем за 100 тысяч участников, причём эти участники — из всех 89 регионов нашей страны и иностранные участники из 21 страны. По массовости это будет, похоже, рекорд “Таврида. АРТ”, — сказал Кириенко в беседе с журналистами.
Напомним, в Крыму седьмой год подряд проводится фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ». В этот раз на открытии сотни молодых посетителей хором пели российский гимн. А иностранные студенты из разных стран исполнили песню «Я люблю тебя, Россия».