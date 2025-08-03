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Кириенко: Таврида. АРТ в этом году может побить рекорд по числу участников

Фестиваль «Таврида. АРТ» в этом году может установить рекорд по посещаемости, превысив отметку в 100 тысяч участников. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Источник: Life.ru

Сергей Кириенко о рекорде посетителей фестиваля «Таврида. АРТ». Видео © Предоставлено Life.ru.

«Судя по всему, мы перевалим за 100 тысяч участников: в первый день было больше 30 (тысяч), вчера было более 40 (тысяч), и если сегодня будет, как было в первый день, мы уйдем за 100 тысяч участников, причём эти участники — из всех 89 регионов нашей страны и иностранные участники из 21 страны. По массовости это будет, похоже, рекорд “Таврида. АРТ”, — сказал Кириенко в беседе с журналистами.

Напомним, в Крыму седьмой год подряд проводится фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ». В этот раз на открытии сотни молодых посетителей хором пели российский гимн. А иностранные студенты из разных стран исполнили песню «Я люблю тебя, Россия».

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