Минаков заявил, что после победы в ЧМ пловцы станут тюбиками

По словам Минакова, спортсмены сохраняют спокойствие даже после крупных побед и настроены продолжать работать. «Как сказала [тренер Корнева и Лифинцева] Ольга Николаевна Байдалова, кстати, ей большое спасибо за предсоревновательную подготовку: сегодня мы чемпионы мира, но завтра мы снова будем тюбиками. Поэтому мы двигаемся с таким менталитетом — завтра мы снова проснемся тюбиками, снова пойдем в бассейн и будем работать», — рассказал Минаков в беседе с ТАСС.