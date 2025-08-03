Минаков заявил, что после победы в ЧМ пловцы станут тюбиками

Пловцы их России завоевали золото на ЧМ в Сингапуре.
Российские пловцы спокойно относятся к победам на ЧМ, на следующий день после взятия золота они снова будут ощущать себя «тюбиками», как их называет тренер. Об этом заявил Андрей Минаков, который в составе команды завоевал первое место в комбинированной эстафете на чемпионате мира в Сингапуре.
По словам Минакова, спортсмены сохраняют спокойствие даже после крупных побед и настроены продолжать работать. «Как сказала [тренер Корнева и Лифинцева] Ольга Николаевна Байдалова, кстати, ей большое спасибо за предсоревновательную подготовку: сегодня мы чемпионы мира, но завтра мы снова будем тюбиками. Поэтому мы двигаемся с таким менталитетом — завтра мы снова проснемся тюбиками, снова пойдем в бассейн и будем работать», — рассказал Минаков в беседе с ТАСС.
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Пловец также отметил важность поддержки внутри сборной. Он подчеркнул, что для него эта медаль стала подтверждением командного духа: коллектив верит друг в друга и готов стремиться к новым достижениям. Минаков выразил уверенность, что российские спортсмены смогут в дальнейшем показывать еще более высокие результаты за счет взаимной поддержки и системной подготовки.
На чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Сингапуре, российская команда по плаванию одержала победу в комбинированной эстафете 4?100 метров, завоевав золотые медали. В состав сборной вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. Прямую трансляцию финального заплыва обеспечивали российские средства массовой информации, включая телеканал «Матч ТВ».