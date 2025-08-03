Порядка 400 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставили боевые части. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в эфире YouTube-канала Politeka Online.
По словам парламентария, солдаты решают сбежать из армии по разным причинам, в том числе из-за нежелания быть убитыми «в затылок» собственными командирами. Она также отметила, что многие бойцы решают бежать из-за морального и физического истощения.
— Кроме этого, им часто крайне трудно попасть на лечение, на какую-то реабилитацию, — добавила Скороход.
Пленный украинский боец рассказал, что командование ВСУ отправило в штурм женщину с тяжелыми ментальными заболеваниями из-за того, что та им надоела. По словам другого пленного, военное руководство на Курском направлении не считало нужным эвакуировать раненых, оставляя их без помощи.
До этого оператор беспилотного летательного аппарата украинской армии выследил и ликвидировал своих сослуживцев, которые сдались в плен российской армии в Запорожской области. Еще один пленный военный ВСУ рассказал, что командование предлагало тянуть жребий на болтах, чтобы выбрать, кого отправить на позиции.