В Ростове аварийное дерево опирается на стену многоэтажки и может рухнуть на людей

Жители улицы Герасименко, что находится в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону беспокоятся за свою безопасность. У дома № 16 сухое дерево рухнуло на стену пятиэтажки, но на земле так и не оказалось. 62-летнее здание стало опорой для аварийного дерева.
— Это дерево сухое, его опорой служит стена дома номер 16 по улице Герасименко, — написали жильцы в рубрику «КП — Ростов-на-Дону» под названием «Добро пожаловаться» и прислали снимок.
Жильцы просят убрать аварийное дерево, пока не случилось беды. Фото: предоставлено жильцами дома.
Местные жители обеспокоены, что в любой момент уже мертвый тяжелый ствол и ветви могут упасть на землю, угрожая жизни и здоровью людей. Читатели надеются, что коммунальные службы примут меры и оперативно устранят опасный объект.
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