В Ростове аварийное дерево опирается на стену многоэтажки и может рухнуть на людей

Жители улицы Герасименко, что находится в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону беспокоятся за свою безопасность. У дома № 16 сухое дерево рухнуло на стену пятиэтажки, но на земле так и не оказалось. 62-летнее здание стало опорой для аварийного дерева.