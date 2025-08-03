ВС РФ взяли под контроль трассу между Красноармейском и Константиновкой

«После освобождения населённого пункта Александро-Калиново можно говорить, что уже теперь оба берега Клебан-Быкского водохранилища находятся под нашим контролем, наших подразделений. Трасса, которая находится между Красноармейском и Константиновкой, тоже под нашим контролем», — сказал Пушилин в своём Telegram-канале.