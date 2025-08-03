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ВС РФ взяли под контроль трассу между Красноармейском и Константиновкой

Российские военные взяли под контроль трассу между Красноармейском (укр. Покровск) и Константиновкой. Также обе стороны Клебан-Быкского водохранилища теперь находятся под контролем российских войск. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: Life.ru

«После освобождения населённого пункта Александро-Калиново можно говорить, что уже теперь оба берега Клебан-Быкского водохранилища находятся под нашим контролем, наших подразделений. Трасса, которая находится между Красноармейском и Константиновкой, тоже под нашим контролем», — сказал Пушилин в своём Telegram-канале.

Военные аналитики отмечают, что ВСУ сталкиваются с нарастающим давлением со стороны российских пехотных групп и беспилотников. Ситуация ухудшается. Украинская оборона полагается на разрежённую сеть слабых опорных пунктов, что упрощает наступление российских войск. Линии защиты удерживаются трёхсоставными расчётами с большими промежутками между ними.