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Невеста Павла Дурова получила в подарок на 25-летие ванну тирамису

Девушка поделилась в соцсетях кадрами празднования из Сен-Тропе.

Источник: Аргументы и факты

Юлия Вавилова, невеста основателя Telegram Павла Дурова, отпраздновала 25-летие на французском курорте. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Девушка поделилась в соцсетях кадрами празднования из Сен-Тропе. На снимках можно разглядеть огромную ванну с тирамису — вероятно, подарок от Дурова. На одном из фото показан момент, когда Дуров несет Вавилову на руках к «сладкой» ванне.

«Мне повезло, что все вы есть в моей жизни», — написала Вавилова, выразив подписчикам благодарность за поздравления.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров прогулялся по Елисейским полям со своей девушкой Юлией Вавиловой. По данным издания ParisMatch, предприниматель присматривает себе жилье в Париже.

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