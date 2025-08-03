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Российская команда Team Spirit выиграла турнир по Counter-Strike 2 в Кельне

Призовой фонд за первое место составил $400 тысяч.

Российская киберспортивная команда Team Spirit одержала победу на престижном турнире Intel Extreme Masters по Counter-Strike 2, который прошел в немецком Кельне.

В финале Team Spirit уверенно обыграла европейский коллектив Mouz со счетом 3:0. Призовой фонд за первое место составил $400 тысяч.

Самым ценным игроком турнира признан Данил Крышковец (donk). В составе Team Spirit также выступают россияне Леонид Вишняков (chopper), Дмитрий Соколов (sh1ro), Иван Гогин (zweih) и украинец Мирослав Плахотя (zont1x).

Третье-четвертое места на турнире заняли команды NaVi (Украина) и Vitality (сборная Европы).

Это уже третья победа Team Spirit в дисциплине CS2 на крупных турнирах в 2025 году. Ранее команда выигрывала BLAST Bounty 2025 Season 1 Finals в Копенгагене в январе и PGL Astana 2025 в Астане в мае.