Российская команда Team Spirit выиграла крупный турнир IEM Cologne 2025 по CS2

Напомним, что 19 июля состав Team Spirit по Dota 2 выиграл Кубок мира по киберспорту на престижном чемпионате в Эр-Рияде. Эта встреча тоже завершилась разгромом для соперников «Драконов» — саудовская команда Team Falcons проиграла гранд-финал в формате Bo5 со счётом 0:3. В позапрошлом году TS выиграли не только «чемпионат шейхов» в Рияде, но и главный турнир года — The International.