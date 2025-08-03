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Российская команда Team Spirit выиграла крупный турнир IEM Cologne 2025 по CS2

Российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла турнир IEM Cologne 2025 по Counter Strike 2 (CS2). В гранд-финале коллектив без шансов переиграл противников из немецкой команды MOUZ. Встреча закончилась при счёте 3:0.

Источник: Life.ru

Победа принесла «Драконам» 460 тысяч долларов. Победа на турнире в Кёльне стала первой для обновлённого состава Team Spirit по CS2.

Напомним, что 19 июля состав Team Spirit по Dota 2 выиграл Кубок мира по киберспорту на престижном чемпионате в Эр-Рияде. Эта встреча тоже завершилась разгромом для соперников «Драконов» — саудовская команда Team Falcons проиграла гранд-финал в формате Bo5 со счётом 0:3. В позапрошлом году TS выиграли не только «чемпионат шейхов» в Рияде, но и главный турнир года — The International.