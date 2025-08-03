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«Невыносимая боль, шум в ушах»: Невестку Валерии увезли на скорой после падения со стула

Невестка Валерии Лиана Шульгина попала в больницу после падения со стула.

Источник: Комсомольская правда

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина сообщила, что была вынуждена обратиться за медпомощью после падения со стула и получения ушиба головы.

«Я встала на стул, он поехал. Я плашмя упала на пол. Я успела подставить руки, но все равно от сильного удара и высоты я ударилась подбородком. …Я сильно ударилась, по инерции голову очень сильно запрокинуло назад. Дальше у меня начались головные боли», — рассказала девушка в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что после падения у нее появились невыносимая головная боль, шум в ушах и тошнота. По ее словам, подбородок сильно болел, однако перелома не оказалось.

Лиана отметила, что ее муж настоял на вызове скорой помощи. А уже в больнице ей диагностировали серьезный ушиб. Теперь невестке Валерии назначены обезболивающие и постельный режим в течение недели.

Как писал сайт KP.RU, ранее Лиана стала мамой во второй раз. Однако жена Арсения Шульгина не смогла кормить грудью новорожденного ребенка из-за жутких осложнений. Она раскрыла страшные последствия пластических операций на груди. Девушка впервые увеличила грудь в 18 лет. И ей поставили слишком большие импланты.