В Польше расследуют возможную диверсию со стороны гражданина Украины

По данным прокуратуры, до этого Игорь Г. также украл польское удостоверение личности и повредил пять распределительных щитов на дачных участках. В некоторых эпизодах он частично признал вину, в том числе в уничтожении кабельного питания водоснабжения и трех распределительных щитов.