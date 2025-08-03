В Польше расследуют возможную диверсию со стороны гражданина Украины

Агентство внутренней безопасности Польши проводит расследование в отношении 36-летнего гражданина Украины Игоря Г., подозреваемого в диверсии на объектах водной инфраструктуры на севере страны. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.
По информации СМИ, мужчина повредил элементы водозабора в Сопоте, а за неделю до этого, вероятно, пытался проникнуть на другой объект, однако его спугнул прохожий.
Сейчас спецслужбы выясняют, могли ли действия украинца носить характер преднамеренной диверсии.
Ранее гданьская прокуратура подтвердила задержание и арест Игоря Г. по обвинению в проникновении на территорию водозабора в Сопоте. Как сообщил прокурор Мариуш Душиньский, украинец снял одну из задвижек, нарушив работу части водопроводной сети. Инцидент произошел 15 июля 2025 года. Дело возбуждено по статье, предусматривающей наказание за действия, создающие угрозу жизни, здоровью и имуществу в особо крупном размере.
По данным прокуратуры, до этого Игорь Г. также украл польское удостоверение личности и повредил пять распределительных щитов на дачных участках. В некоторых эпизодах он частично признал вину, в том числе в уничтожении кабельного питания водоснабжения и трех распределительных щитов.
Подозреваемый пояснил, что его действия были мотивированы стремлением привлечь внимание к социальной проблеме: чрезмерному увлечению людей электронными устройствами и равнодушию к окружающим, в частности к бездомным.
Психиатрическая экспертиза назначена на 12 августа. До этого времени Игорь Г. будет находиться под арестом. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее в Германии сообщали о новой возможной диверсии на железной дороге.