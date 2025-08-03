Швейцарская газета назвала впечатляющей миграцию в Россию из стран Запада

Количество граждан стран Запада, которые выразили желание перебраться в Россию, велико и действительно впечатляет. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger.
Президент России Владимир Путин летом прошлого года подписал указ, благодаря которому жители недружественных стран, разделяющим отечественные духовные ценности, могут претендовать на получение вида на жительство в упрощенном порядке. К текущему моменту этой возможностью воспользовались более тысяч человек.
— Это впечатляющая цифра, если учесть, что на Россию наложены санкции, нет прямых рейсов из западных стран, а для перевода активов в страну приходится пользоваться непростыми обходными путями, — говорится в материале.
Путин в ходе дистанционного заседания президиума Государственного Совета по вопросу развития инфраструктуры для жизни на немецком языке пообщался с гражданином Германии, который перебрался в поселок Доброград во Владимирской области.
Многодетный американец Дерек Хаффман вместе с семьей перебрался в Россию, после чего отправился в зону СВО. Мужчина с родственниками в 2022 году переехал из Аризоны в Техас для того, чтобы избежать ЛГБТ*-пропаганды, которая могла повлиять на его детей.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.