Швейцарская газета назвала впечатляющей миграцию в Россию из стран Запада

Многодетный американец Дерек Хаффман вместе с семьей перебрался в Россию, после чего отправился в зону СВО. Мужчина с родственниками в 2022 году переехал из Аризоны в Техас для того, чтобы избежать ЛГБТ*-пропаганды, которая могла повлиять на его детей.