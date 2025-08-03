«Не такое простое решение для Запада». Эксперт про вероятность замены Зеленского на Залужного

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политический обозреватель, публицист Дмитрий Куликов в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА оценил вероятность замены Владимира Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
«Я вам честно скажу: когда я посмотрел на недавнюю фотосессию Залужного, я так смеялся. Это просто ужас. Это настолько непрофессиональная работа политтехнологов, которые занимались этим», — сказал Дмитрий Куликов.
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По мнению эксперта, вероятность того, что Валерий Залужный займет место Владимира Зеленского, нельзя назвать высокой. Дмитрий Куликов добавил, что подобные слухи могут быть попыткой давления на нынешнего лидера киевского режима, который в последнее время проявляет несговорчивость в переговорах с Западом. «Может быть, именно для этого, как сообщает российская разведка, собирались в Швейцарии — просто чтобы информация пошла, чтобы Зеленский был послушным», — подчеркнул он.
Политический обозреватель выразил уверенность, что следующий президент Украины должен быть законно избран на выборах. «А если ставить нового диктатора без какой-либо легитимизации, это только ухудшит положение. Этого (Владимира Зеленского. — Прим. БЕЛТА) хотя бы шесть лет назад выбирали. А Залужного что — путем военного переворота? Хотя Запад может пойти и на это, но будет только хуже. Это не такое простое решение для Запада. Одно можно сказать — позиция Зеленского ухудшилась и просела», — заключил он. -0-