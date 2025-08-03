«Не такое простое решение для Запада». Эксперт про вероятность замены Зеленского на Залужного

Политический обозреватель выразил уверенность, что следующий президент Украины должен быть законно избран на выборах. «А если ставить нового диктатора без какой-либо легитимизации, это только ухудшит положение. Этого (Владимира Зеленского. — Прим. БЕЛТА) хотя бы шесть лет назад выбирали. А Залужного что — путем военного переворота? Хотя Запад может пойти и на это, но будет только хуже. Это не такое простое решение для Запада. Одно можно сказать — позиция Зеленского ухудшилась и просела», — заключил он. -0-