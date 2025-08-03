Минздрав уточнил понятие «клинической рекомендации»: как теперь действовать врачам

Как писал сайт KP.RU, в воскресенье появилась информация, что российская вакцина от злокачественных образований не будет выдаваться больным в аптеках, поскольку лекарство изготавливается индивидуально. Отмечалось, что в аптеки новая вакцина не попадет, поскольку она делается под конкретного человека, учитывая те опухолевые неоантигены, которые есть именно у этого пациента. В настоящее время в клинических исследованиях участвуют больные с меланомой, поскольку она является наиболее иммуногенной опухолью, для которой вакцины должны стать наиболее эффективны.