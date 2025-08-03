Минздрав уточнил понятие «клинической рекомендации»: как теперь действовать врачам

В России с 3 августа вступил в силу новый закон, уточнивший понятие «клинические рекомендации» и установивший порядок их применения, который был утвержден Минздравом РФ. Об этом написала «Парламентская газета».
Нововведение предусматривает, что теперь клинические рекомендации больше не будут считаться обязательными требованиями для врачей. В свою очередь медики могут использовать их в качестве ориентира, исходя из индивидуальных потребностей каждого пациента, особенно если речь идет о выявлении особенностей организма или наличии лекарственной непереносимости.
При этом в случае несоблюдения врачами рекомендаций нарушение не будет служить основанием для какой-либо ответственности. Но в случае необходимости все равно будет проводиться экспертиза оказанной медицинской помощи, что по-прежнему закреплено в законе.
Как писал сайт KP.RU, в воскресенье появилась информация, что российская вакцина от злокачественных образований не будет выдаваться больным в аптеках, поскольку лекарство изготавливается индивидуально. Отмечалось, что в аптеки новая вакцина не попадет, поскольку она делается под конкретного человека, учитывая те опухолевые неоантигены, которые есть именно у этого пациента. В настоящее время в клинических исследованиях участвуют больные с меланомой, поскольку она является наиболее иммуногенной опухолью, для которой вакцины должны стать наиболее эффективны.