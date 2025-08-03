В Сингапуре завершился Чемпионат мира по водным видам спорта: как показала себя Россия

Минаков отметил, что даже крупные успехи не влияют на рабочий настрой спортсменов. «Как сказала [тренер Корнева и Лифинцева] Ольга Николаевна Байдалова, кстати, ей большое спасибо за предсоревновательную подготовку: сегодня мы чемпионы мира, но завтра мы снова будем тюбиками. Поэтому мы двигаемся с таким менталитетом — завтра мы снова проснемся тюбиками, снова пойдем в бассейн и будем работать», — заявил пловец. Его слова приводит ТАСС.