В Ростовской области автомобилистов предупредили об опасности на дорогах

В ночь на 4 августа в Ростовской области ожидается ухудшение погоды, что может привести к опасным ситуациям на дорогах. Сотрудники ГАИ настоятельно рекомендуют водителям проявлять повышенную бдительность и соблюдать особые меры безопасности.
— В дождливую погоду в первую очередь необходимо снизить скорость, поскольку мокрая дорога значительно увеличивает тормозной путь и повышает риск аквапланирования. Чем медленнее вы едете, тем лучше контролируете ситуацию, — напоминают в УГАИ по Ростовской области.
Также, крайне важно соблюдать увеличенную дистанцию до других транспортных средств — это обеспечит запас времени для безопасного маневрирования в случае экстренной ситуации.
— Обязательно включайте ближний свет фар или противотуманные фары, так как даже слабый дождь существенно ухудшает видимость на дороге. Это поможет вам лучше видеть дорогу и сделает ваш автомобиль более заметным для других участников движения.
При проезде через лужи водителям рекомендуют избегать резких торможений и ускорений, так как подобные действия могут привести к потере контроля над автомобилем.
— Если вам придется выйти из машины в условиях плохой видимости, позаботьтесь о своей безопасности — наденьте светлую одежду со световозвращающими элементами, чтобы быть заметным для других водителей.
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