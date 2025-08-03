На Кубани отметили 30-летие возрождения Марие-Магдалининского монастыря

КРАСНОДАР, 3 авг — РИА Новости. Торжества к 30-летию возрождения Марие-Магдалининского женского монастыря в станице Роговской прошли на Кубани, в их числе торжественные богослужения и церковно-общественный форум «За Веру и Отечество», в мероприятиях приняла участие председатель Наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества (ЕСПО) Анна Громова, передает корреспондент РИА Новости.
Двухдневный церковно-общественный форум «За Веру и Отечество» открылся в субботу в районном доме культуры города Тимашевска. Приветственное слово на нем взяли заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова, настоятельница Марие-Магдалининского женской монастыря Игумения Тавифа и глава Наблюдательного совета фонда ЕСПО Анна Громова. Глава Фонда ЕСПО выступила на форуме с докладом на тему «Личное попечение о Российской Империи. Поездка Императора Александра III с семьёй по Кавказу 18 сентября — 14 октября 1888 года».
В воскресенье, накануне пленарного заседания форума в Покровском храме Марие-Магдалининского монастыря состоялась торжественная божественная литургия, ее совершил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий в сослужении шести архиереев.
В работе форума приняли участие митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, архиереи Кубанской митрополии, Громова, представители органов краевой и муниципальной власти, Кубанского государственного университета и общественные деятели.
«Главная цель мероприятия — объединение усилий религиозных, государственных и общественных институтов по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей и по организации социальной помощи участникам специальной военной операции и их семьям», — сообщила пресс-служба фонда ЕСПО.
На пленарном заседании форума участники обсудили вопросы сохранения духовного наследия и роль представителей императорского дома Романовых в развитии Юга и Северного Кавказа, исторический опыт Марие-Магдалининского монастыря в сфере просвещения детей и молодежи, а также традиции воспитания императорской России.
В рамках празднований состоялось открытие выставки «Императрица Мария Александровна — жизнь как подвиг христианского милосердия». Громова, комментируя мероприятие, особо отметила жизненный путь императрицы Марии Александровны, ее деятельность в основании русского Красного креста и то, как ее благотворительная деятельность и милосердие влияли на жизнь государства.