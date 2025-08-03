На Кубани отметили 30-летие возрождения Марие-Магдалининского монастыря

Двухдневный церковно-общественный форум «За Веру и Отечество» открылся в субботу в районном доме культуры города Тимашевска. Приветственное слово на нем взяли заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова, настоятельница Марие-Магдалининского женской монастыря Игумения Тавифа и глава Наблюдательного совета фонда ЕСПО Анна Громова. Глава Фонда ЕСПО выступила на форуме с докладом на тему «Личное попечение о Российской Империи. Поездка Императора Александра III с семьёй по Кавказу 18 сентября — 14 октября 1888 года».