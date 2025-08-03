NYT: американские специалисты выражают опасения из-за реновации Белого дома

Эксперты по сохранению исторического наследия в США выразили обеспокоенность предстоящей реновацией Белого дома и усомнились в реалистичности заявленных сроков ее завершения, сообщает газета The New York Times.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила, что на месте Восточного крыла планируется построить новый бальный зал площадью около 8 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 650 гостей.
Стоимость проекта оценивается в 200 миллионов долларов, начало строительства намечено на сентябрь. По информации Белого дома, завершить работы планируется «задолго» до окончания президентского срока Трампа.
Однако, как отмечает издание, эксперты сомневаются, что столь масштабные работы можно завершить в сжатые сроки без ущерба историческому облику резиденции. Профессор американистики университета Джорджа Вашингтона Ричард Лонгстрет заявил, что отсутствие механизмов сдержек и противовесов «может нанести ущерб зданию в целом».
Бывший директор Службы национальных парков Джонатан Джарвис также назвал объявленные сроки «слишком оптимистичными». По его словам, подобные проекты требуют времени и тщательного подхода.
«Это Белый дом — он должен выдерживать даже возможные теракты. Каждый шаг здесь должен быть обоснован как с архитектурной, так и с точки зрения безопасности», — подчеркнул Джарвис.
Ранее сообщалось, что здание Вестминстерского дворца, где заседает парламент Великобритании, пришло в критическое состояние и может в любой момент загореться.