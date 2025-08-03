Скончался легендарный советский борец Владимир Попов

Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Попов, бронзовый призер Олимпийских игр 1988 года и чемпион мира по греко-римской борьбе, скончался в Омске на 64-м году жизни. Об этом сообщила Федерация спортивной борьбы Омской области.
Владимир Попов родился 1 января 1962 года в Барнауле. За свою выдающуюся карьеру он стал обладателем Кубка мира, двукратным чемпионом Европы и СССР.
После завершения спортивной карьеры работал тренером в Швеции и Австралии, а затем вернулся в Омск, где внес значительный вклад в развитие местной школы борьбы.
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