Первое за почти 500 лет извержение вулкана Крашенинникова сняли из космоса: опубликованы редкие кадры

Вечером 2 августа на Камчатке зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова. Его активность стала первой в истории наблюдений. По имеющимся сведениям, до этого вулкан извергался около 500 лет назад. Редкие снимки опубликовали в пресс-службе «Роскосмоса».
Так, на фото можно увидеть выброшенный вулканом пепловый шлейф. Как уточняется, он не угрожает жителям соседних поселений. Кадр сделан спутником «Арктика-М», добавили в ведомстве.
«Спутники “Роскосмоса” зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова… Высота пеплового выброса достигает 5−6 километров над уровнем моря», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, вулкан не был активен порядка 460 лет. Природный объект находится на территории Кроноцкого государственного биосферного заповедника.