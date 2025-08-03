Первое за почти 500 лет извержение вулкана Крашенинникова сняли из космоса: опубликованы редкие кадры

Вечером 2 августа на Камчатке зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова. Его активность стала первой в истории наблюдений. По имеющимся сведениям, до этого вулкан извергался около 500 лет назад. Редкие снимки опубликовали в пресс-службе «Роскосмоса».