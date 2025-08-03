Восток Австралии завалило снегом: кенгуру в шоке

Как писал сайт KP.RU, в сентябре 2024 года рекордный снегопад обрушился на ЮАР. Стихия парализовала движение по дороге между двумя крупными городами страны — Йоханнесбург и Дурбан. Также подчеркивалось, что снегопад затронул провинции Квазулу-Наталь, Восточный Кап, Свободное государство и Гаутенг. На автомагистралях работают аварийные службы. Высота снегового покрова на некоторых территориях достигала двух метров. Водители многих машин были заблокированы около 13 часов.