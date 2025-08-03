Восток Австралии завалило снегом: кенгуру в шоке

На востоке Австралии некоторые города засыпало рекордным за несколько десятилетий слоем снега. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
«Ряд городов в восточной Австралии оказался покрыт самым толстым слоем снега за десятилетия… что привело к затоплениям, блокированию машин и отключению электроэнергии в тысячах домов», — отмечает агентство.
По данным издания, в северной части штата Новый Южный Уэльс выпало до 40 сантиметров снега в субботу, 2 августа, чего не случалось здесь с середины 1980-х годов.
Шокированы разгулом стихии оказались не только люди. В Сети появилось видео, на котором просто ошалевшие от снегопада кенгуру бегут по заснеженным равнинам.
Как писал сайт KP.RU, в сентябре 2024 года рекордный снегопад обрушился на ЮАР. Стихия парализовала движение по дороге между двумя крупными городами страны — Йоханнесбург и Дурбан. Также подчеркивалось, что снегопад затронул провинции Квазулу-Наталь, Восточный Кап, Свободное государство и Гаутенг. На автомагистралях работают аварийные службы. Высота снегового покрова на некоторых территориях достигала двух метров. Водители многих машин были заблокированы около 13 часов.