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Минчанин украл детскую коляску и сдал ее на металлолом, возбуждено уголовное дело

В Заводское РУВД обратилась жительница района с заявлением о краже: из подъезда исчезла детская коляска. Оперативники быстро установили личность подозреваемого.

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин похитил из подъезда детскую коляску и сдал ее на металлолом. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В Заводское РУВД обратилась жительница района с заявлением о краже: из подъезда исчезла детская коляска. Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 56-летний минчанин. Мужчина признался, что, проходя мимо открытого подъезда, заметил коляску без присмотра, забрал ее, а затем целый день использовал для перевозки вторсырья. Позже сдал раму в пункт приема металла. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался.

В милиции напомнили, что даже если вещь временно оставлена без присмотра, завладение ею — это преступление. Самокаты, велосипеды и коляски лучше фиксировать тросом или хранить в запираемом помещении. -0-