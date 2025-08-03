Минчанин украл детскую коляску и сдал ее на металлолом, возбуждено уголовное дело

В Заводское РУВД обратилась жительница района с заявлением о краже: из подъезда исчезла детская коляска. Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 56-летний минчанин. Мужчина признался, что, проходя мимо открытого подъезда, заметил коляску без присмотра, забрал ее, а затем целый день использовал для перевозки вторсырья. Позже сдал раму в пункт приема металла. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался.