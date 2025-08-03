Российского блогера Збарского задержали за съемку боевых действий в Таиланде

Российский блогер Тимур Збарский, проживающий в тайской Паттайе, задержан сотрудниками местной полиции. Отмечается, что нарушитель снял на видео работу средств ПВО на границе с Камбоджей. Стоит напомнить, что военный конфликт между двумя странами начался ночью 29 июля. По данным армии Таиланда, военные Камбоджи нарушили перемирие. О задержании Тимура Збарского сообщила в соцсети волонтер Светлана Шерстобоева.