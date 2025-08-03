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Российского блогера Збарского задержали за съемку боевых действий в Таиланде

Блогер Тимур Збарский задержан полицией Таиланда за съемку боевых действий на границе с Камбоджей.

Источник: Комсомольская правда

Российский блогер Тимур Збарский, проживающий в тайской Паттайе, задержан сотрудниками местной полиции. Отмечается, что нарушитель снял на видео работу средств ПВО на границе с Камбоджей. Стоит напомнить, что военный конфликт между двумя странами начался ночью 29 июля. По данным армии Таиланда, военные Камбоджи нарушили перемирие. О задержании Тимура Збарского сообщила в соцсети волонтер Светлана Шерстобоева.

Она отметила, что блогеру грозит депортация. По словам Светланы Шерстобоевой, Тимура Збарского планируют выдворить из Таиланда через несколько недель.

Отмечается, что блогер фиксировал, в том числе, последствия от ударов. Сейчас он находится в изоляторе.

Власти Камбоджи тем временем заявили о намерении номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Правительство подчеркнуло участие американского лидера в урегулировании конфликта с Таиландом.

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