Премьер-министр Баварии Зедер призвал оставить украинцев в ФРГ без пособий

Более четырех миллионов украинцев вернулись в места своего проживания, из них около миллиона человек прибыли из-за рубежа. Об этом 10 июля сообщила Международная организация по миграции (МОМ), которая является частью системы ООН. Гендиректор МОМ Эми Поуп отметила, что ее агентство хочет поддержать внутренне перемещенных лиц и украинцев, которые живут за границей, чтобы у них была возможность вернуться в свои дома.