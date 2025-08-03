Премьер-министр Баварии Зедер призвал оставить украинцев в ФРГ без пособий

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что следует полностью отменить пособия для беженцев с Украины в ФРГ.
— Нужно позаботиться, чтобы больше не выплачивались гражданские пособия для всех тех, кто приезжает с Украины, — сказал он в интервью каналу ZDF.
Зедер отметил, что ни одна другая европейская страна не выплачивает украинским беженцам такие пособия, благодаря которым они не стремятся устроиться на работу при наличии необходимых навыков и образования.
Более четырех миллионов украинцев вернулись в места своего проживания, из них около миллиона человек прибыли из-за рубежа. Об этом 10 июля сообщила Международная организация по миграции (МОМ), которая является частью системы ООН. Гендиректор МОМ Эми Поуп отметила, что ее агентство хочет поддержать внутренне перемещенных лиц и украинцев, которые живут за границей, чтобы у них была возможность вернуться в свои дома.
27 июня в СМИ появилась информация о том, что МИД Британии стал массово отказывать украинским беженцам в предоставлении убежища. В ведомстве пояснили, что гражданам «безопасно вернуться на Украину». Вместо Великобритании местные власти предлагают украинцам переехать в более безопасные регионы своей страны.