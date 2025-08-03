Блогера из РФ Збарского арестовали в Таиланде за съемки боевых действий

Российского блогера Тимура Збарского задержали в Таиланде, проинформировала волонтёр Светлана Шерстобоева.
По её словам, по предварительным данным, россиянин задержан за несанкционированные съёмки в зоне боевых действий на границе с Камбоджей.
Шерстобоева занимается поиском Збарского, она является администратором сообщества в соцсетях «Паттайя от А до Я».
«Россиянин Тимур Збарский, известный блогер в Таиланде, попал в тюрьму за то, что вёл несанкционированные съёмки в зоне военного конфликта. Тимур лично проехал 150 километров вдоль границы с Камбоджей», — написала она.
Волонтёры рассказали, что в настоящее время Збарский находится в Центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, россиянина, проживающего в этой стране, может ожидать депортация.
Отметим, что публикации Збарского на странице в Facebook* содержат видеоролики, снятые, по его словам, на границе Таиланда и Камбоджи.
Вооружённые столкновения произошли утром 24 июля. 28 июля премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о перемирии по результатам переговоров, оно вступило в силу 29 июля текущего года.
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