Экс-премьер Армении назвал расходы на концерт Лопес антиконституционными

По словам Багратяна, выделение 6 миллионов долларов из госказны за выступление Лопес — это нарушение конституционных принципов. Он подчеркнул, что государственные средства предназначены для нужд всего общества, а не для финансирования частных мероприятий. В связи с этим он призвал прокуратуру и антикоррупционные органы провести проверку и установить законность таких расходов.