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Экс-премьер Армении назвал расходы на концерт Лопес антиконституционными

На концерт певицы было выделено порядка шести миллионов долларов.

Источник: Аргументы и факты

Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян резко раскритиковал решение выделить из государственного бюджета миллионы долларов для организации концерта американской поп-звезды Дженнифер Лопес в Ереване.

Он считает, что такие траты являются антиконституционными, поскольку государство не должно заниматься коммерческой деятельностью, которая связана с высоким риском коррупции.

По словам Багратяна, выделение 6 миллионов долларов из госказны за выступление Лопес — это нарушение конституционных принципов. Он подчеркнул, что государственные средства предназначены для нужд всего общества, а не для финансирования частных мероприятий. В связи с этим он призвал прокуратуру и антикоррупционные органы провести проверку и установить законность таких расходов.

Багратян также потребовал объяснений от ответственных лиц: он считает, что министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян должна предоставить обоснование решения о проведении концерта Лопес, а министр финансов Ваге Ованнисян — объяснить причины осуществления таких затрат. По его мнению, эти действия требуют тщательного расследования и ответственности за возможные нарушения законодательства о расходовании государственных средств.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что певица Кристина Орбакайте должна понести наказание за выступление под фонограмму.