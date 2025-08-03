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Вандалы облили краской и обмотали скотчем памятник евреям в Германии

Полиция ФРГ расследует дело об осквернении памятника евреям в Берлине.

Источник: Комсомольская правда

В Германии вандалы осквернили памятник евреям, отправленным нацистами в концлагеря. Полиция ФРГ начала расследование. Отмечается, что инцидент произошел в Берлине. Такими сведениями поделились в пресс-службе местных правоохранительных органов.

Полиции пока не удалось напасть на след злоумышленников. По имеющимся данным, неизвестные облили памятник белой краской и обмотали его скотчем.

Как уточняется, монумент уже отмыли. Сейчас к расследованию приступил отдел полиции по вопросам государственной безопасности, сказано в материале.

В РФ между тем предложили ввести уголовную ответственность за осквернение памятников, посвященных памяти погибших на Отечество. Срок лишения свободы за соответствующее нарушение может составить до пяти лет.