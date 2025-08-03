Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Годзилла против Мотры: бойню акулы со скатом сняли на видео

На пляже во Флориде акула и скат устроили схватку на глазах туристов.

Источник: Комсомольская правда

На пляже Панама-Сити-Бич, Флорида, США, отдыхающие стали свидетелями схватки акулы и ската. Видео с места события сняла туристка Хлоя Питерсон, сообщает телеканал Fox Weather.

Встреча морских жителей состоялась на мелководье Мексиканского залива. На кадрах видно, как из воды периодически всплывает плавник и хвост акулы, а также плавники, или, как их еще называют, крылья, ската. Там же они начали свой бой.

«О боже, она его ест?» — говорит один из очевидцев события.

Однако схватка длилась недолго, а после оба морских представителя скрылись в воде. Сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объяснили, что подобные встречи этих двух представителей морских — обычное явление.

Кроме того, акулы нередко питаются скатами. Только вот неясно, было ли это намерение во время встречи во Флориде у хищника или нет.

Как KP.RU писал ранее, во Флориде мужчина, который занимался серфингом, рассказал о необычной встрече с акулой в воздухе. Спортсмен знал, что там, где он катается, обитает много хищников, но он не был готов «к летающим акулам».