Годзилла против Мотры: бойню акулы со скатом сняли на видео

На пляже Панама-Сити-Бич, Флорида, США, отдыхающие стали свидетелями схватки акулы и ската. Видео с места события сняла туристка Хлоя Питерсон, сообщает телеканал Fox Weather.
Встреча морских жителей состоялась на мелководье Мексиканского залива. На кадрах видно, как из воды периодически всплывает плавник и хвост акулы, а также плавники, или, как их еще называют, крылья, ската. Там же они начали свой бой.
«О боже, она его ест?» — говорит один из очевидцев события.
Однако схватка длилась недолго, а после оба морских представителя скрылись в воде. Сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объяснили, что подобные встречи этих двух представителей морских — обычное явление.
Кроме того, акулы нередко питаются скатами. Только вот неясно, было ли это намерение во время встречи во Флориде у хищника или нет.
Как KP.RU писал ранее, во Флориде мужчина, который занимался серфингом, рассказал о необычной встрече с акулой в воздухе. Спортсмен знал, что там, где он катается, обитает много хищников, но он не был готов «к летающим акулам».