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В Самарской области днем 4 августа ожидаются жара, дожди и грозы

Приволжское УГМС рассказало о погоде на 4 августа в Самарской области.

Приволжское УГМС рассказало о погоде на 4 августа в Самарской области.

Днём в понедельник сохранится переменная облачность. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и возможны грозы.

Температура воздуха — от +28 до +33 градусов. Ветер юго-восточный, 4−9 м/с.

В Самаре прогнозируют +30 до +32 градусов, в Тольятти — +31 до +33 градусов, в Сызрани — +30 до +32 градусов.

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