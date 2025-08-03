В Самарской области днем 4 августа ожидаются жара, дожди и грозы

Приволжское УГМС рассказало о погоде на 4 августа в Самарской области.
Днём в понедельник сохранится переменная облачность. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и возможны грозы.
Температура воздуха — от +28 до +33 градусов. Ветер юго-восточный, 4−9 м/с.
В Самаре прогнозируют +30 до +32 градусов, в Тольятти — +31 до +33 градусов, в Сызрани — +30 до +32 градусов.
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