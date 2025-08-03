FT: Трамп провел катастрофический разговор с главой Швейцарии Келлер-Зуттер

За день до объявления о новых пошлинах президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел «катастрофический» разговор со швейцарской коллегой Карин Келлер-Зуттер. Об этом написало издание Financial Times (FT).
Беседа двух президентов длилась около получаса. Швейцария рассчитывала на введение США таможенной пошлины в 10 процентов, но главу Белого дома волновал лишь торговый дефицит с Берном в размере 39 миллиардов долларов в год, сказано в статье.
— Разговор прошел неудачно, так как с первой минуты Трамп дал понять, что 10 процентов — недостаточно. Он сосредоточился на том, что Швейцария крадет деньги у Штатов, — рассказал источник изданию.
В результате тарифы для Швейцарии составили 39 процентов, это стало самой высокой ставкой среди стран Европы.
Импортные пошлины, который ввел Дональд Трамп, ударили в том числе по ближайшим торговым партнерам Америки. Поскольку США и КНР борются за ведущие позиции во внешней торговле каждой страны, победителем в этой ситуации может стать Пекин. Такое мнение высказала эксперт экономического факультета РУДН Арина Суркова.