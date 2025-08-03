В Воронеже люди достают весла и лодки на фоне ливней. Видео

Как отмечают горожане, особенно сложная ситуация сложилась на юге города. После ливня автомобилисты вынуждены были толкать машины вручную через большие лужи, а на улице Машиностроителей образовался водоворот. Кроме того, часть жителей попала под сильный дождь во время футбольного матча и была вынуждена возвращаться домой по затопленным дорогам.