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В Воронеже люди достают весла и лодки на фоне ливней. Видео

Сильные ливни и грозы накрыли Воронеж вечером 3 августа, затопив несколько районов города и вызвав перебои в работе транспорта. Штормовое предупреждение в регионе будет действовать до утра понедельника.

Улицы города затопило после мощных ливней.

Сильные ливни и грозы накрыли Воронеж вечером 3 августа, затопив несколько районов города и вызвав перебои в работе транспорта. Штормовое предупреждение в регионе будет действовать до утра понедельника.

«Дождь идет прямо в подъезде дома № 3 в переулке Политехническом. Эта проблема не решается. Все сливается в вечно мокрый подвал, в котором развелись тараканы», — рассказали жители воронежских многоэтажек в соцсетях. Кроме того, по словам очевидцев, из-за обильных осадков улицы Воронежа оказались затоплены, автомобили глохнут в воде, а пешеходам приходится передвигаться по щиколотку в воде.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Воронеже улицы превратились в полноводные реки. Видео.

Как отмечают горожане, особенно сложная ситуация сложилась на юге города. После ливня автомобилисты вынуждены были толкать машины вручную через большие лужи, а на улице Машиностроителей образовался водоворот. Кроме того, часть жителей попала под сильный дождь во время футбольного матча и была вынуждена возвращаться домой по затопленным дорогам.