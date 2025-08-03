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LAntidiplomatico: российский истребитель Су-57 не остановит даже техника из США

Даже американская техника не остановит российский истребитель Су-57. Итальянское издание L'Antidiplomatico считает, что истребители Запада проиграли перед российскими аналогами.

Российская авиация превзошла технику США.

Даже американская техника не остановит российский истребитель Су-57. Итальянское издание L'Antidiplomatico считает, что истребители Запада проиграли перед российскими аналогами.

«Посыл ясен: даже лучшие истребители, поставляемые Западом, рискуют устареть перед лицом нового поколения российского оружия. И пока Украина изо всех сил пытается не отставать, Москва уже смотрит в будущее», — заключили в L'Antidiplomatico.

Авторы материала ссылаются на заявления первого заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенанта Александра Максимцева, который накануне сообщил, что в войска наращиваются поставки истребителей пятого поколения Су-57 с гиперзвуковым оружием.

Су-57, невидимый для радаров и способный нести современное вооружение, является символом технической эволюции, считает издание. А благодаря его способности с помощью ракеты Р-37М поражать цели на расстоянии 300−400 км уже сбили несколько украинских F-16.