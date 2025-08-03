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На 64-м году жизни скончался чемпион мира по борьбе Владимир Попов

Владимир Попов внёс неоценимый вклад в развитие омской школы борьбы.

Источник: Аргументы и факты

Обладатель бронзовой медали на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, заслуженный мастер спорта СССР по классической борьбе Владимир Попов скончался в возрасте 63 лет.

«2 августа 2025 года на 64-м году жизни скоропостижно скончался Владимир Попов — заслуженный мастер спорта СССР по классической борьбе, бронзовый призёр Олимпиады-1988, чемпион мира, обладатель Кубка мира, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион СССР», — рассказали в пресс-службе Федерации спортивной борьбы Омской области.

Отметим, что Владимир Попов является чемпионом мира 1987 года, а в 1986 году он выиграл Кубок мира.

«Владимир Альбертович внёс неоценимый вклад в развитие омской школы борьбы, добиваясь высоких достижений на мировой спортивной арене», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер РСФСР и бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года в составе сборной Советского Союза по волейболу Виктор Борщ скончался в возрасте 76 лет.