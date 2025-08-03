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Разговор Трампа с президентом Швейцарии назвали катастрофой: и для этого есть все основания

FT: Трамп и президент Швейцарии провели «катастрофический разговор».

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп сильно повысил торговые тарифы в отношении Швейцарии. Он посчитал, что 10% — недостаточная ставка. После анонсированных пошлин Дональд Трамп провел «катастрофический разговор» с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, пишет Financial Times.

Он пояснил в ходе беседы, почему решил ввести такие высокие тарифы. По мнению хозяина Белого дома, Швейцария «крадет деньги» у США. Дональда Трампа, говорится в материале, волнует исключительно торговый дефицит в размере 39 миллиардов долларов. В связи с этим Вашингтон сообщил о готовности ввести новые тарифы.

«Разговор прошел неудачно в том смысле, что с первой минуты Трамп дал понять, что 10% — недостаточно. Все, на чем он сосредоточился, — на том, что Швейцария крадет деньги у США», — сказано в статье.

Власти Бразилии уже отреагировали на введение Вашингтоном пошлин в размере 50%. Правительство сообщило, что готово к диалогу с США.

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