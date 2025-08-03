На востоке Австралии выпал рекордный слой снега

В частности, в северной части штата Новый Южный Уэльс за субботу выпало до 40 сантиметров снега, что стало редким явлением с середины 1980-х годов. Метеорологические службы и службы спасения отметили, что такие осадки привели к многочисленным инцидентам: зарегистрировано более 1400 случаев обращения за помощью, более ста автомобилей застряли из-за снежных заносов, а некоторые дома получили повреждения в результате сильной бури. В ряде районов были выпущены предупреждения о возможных затоплениях.