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На востоке Австралии выпал рекордный слой снега

Осадки привели к затоплениям, блокированию машин и отключению электроэнергии в тысячах домов.

Источник: Аргументы и факты

Несколько городов на востоке Австралии оказались покрытыми рекордным за последние десятилетия слоем снега, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти. По их словам, этот снег стал причиной серьезных последствий: затоплений, блокировки транспортных средств и отключений электроэнергии в тысячах домов.

В частности, в северной части штата Новый Южный Уэльс за субботу выпало до 40 сантиметров снега, что стало редким явлением с середины 1980-х годов. Метеорологические службы и службы спасения отметили, что такие осадки привели к многочисленным инцидентам: зарегистрировано более 1400 случаев обращения за помощью, более ста автомобилей застряли из-за снежных заносов, а некоторые дома получили повреждения в результате сильной бури. В ряде районов были выпущены предупреждения о возможных затоплениях.

Кроме того, снег впервые за десять лет выпал и в соседнем штате Квинсленд, что также стало необычным явлением для этого региона. Местные службы продолжают следить за ситуацией и предпринимать меры по обеспечению безопасности населения.

Ранее ученые из Лондона, посетившие Шпицберген, сообщили о «драматическом и тревожном сдвиге в арктической зиме», они столкнулись с высокими температурами, таянием снега и образованием растительности.