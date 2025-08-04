Что можно и нельзя делать в день Марии Ягодницы 4 августа на сбор черники

Православная церковь 4 августа вспоминает Марию Магдалину. В народе принято праздновать день Марии Ягодницы. Все дело в том, что в указанную дату было принято собирать чернику, а также красную и черную смородину.
Что нельзя делать 4 августа.
Не рекомендуется работать на огороде и в поле. Под запретом ссоры, провоцирование конфликтов. Считалось, что подобное может спровоцировать черную полосу в жизни. Не подходит день для того, чтобы травить грызунов.
Что можно делать 4 августа.
По традиции, 4 августа молились святой, прося здоровья и красоты. Еще в названную дату собирали росу и умывались ей для придания яркого румянца. Обязательно 4 августа собирали ягоды. В частности, чернику, красную и черную смородину.
Согласно приметам, спрятавшиеся днем пауки предвещают дождь. В том случае, если лягушки сидят на суше и квакают, то погода испортится.
Тем временем мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси с 4 по 10 августа: «Нас ждет стабильная нестабильность».
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