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Что можно и нельзя делать в день Марии Ягодницы 4 августа на сбор черники

Узнали запреты и приметы на 4 августа, когда отмечают день Марии Ягодницы.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 4 августа вспоминает Марию Магдалину. В народе принято праздновать день Марии Ягодницы. Все дело в том, что в указанную дату было принято собирать чернику, а также красную и черную смородину.

Что нельзя делать 4 августа.

Не рекомендуется работать на огороде и в поле. Под запретом ссоры, провоцирование конфликтов. Считалось, что подобное может спровоцировать черную полосу в жизни. Не подходит день для того, чтобы травить грызунов.

Что можно делать 4 августа.

По традиции, 4 августа молились святой, прося здоровья и красоты. Еще в названную дату собирали росу и умывались ей для придания яркого румянца. Обязательно 4 августа собирали ягоды. В частности, чернику, красную и черную смородину.

Согласно приметам, спрятавшиеся днем пауки предвещают дождь. В том случае, если лягушки сидят на суше и квакают, то погода испортится.

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