Народный календарь. Какие блюда нужно есть на Анну Летнюю, 7 августа

Православные 7 августа чтут память святой Анны — матери Богородицы, жены святого Иоакима и бабушки Иисуса Христа. Четыре канонических Евангелия не упоминают имени матери Марии, однако она появляется в апокрифической традиции. В народном календаре этот день прозвали Анной Летней.
Считалось, что в эту дату поспевает первый картофель. Блюда из него были главным украшением стола, а повседневных и праздничных рецептов с картофелем существовало много. В этот день было принято не только его варить и жарить, но и делать картофельные оладьи, ватрушки, фаршированный картофель и картофельные котлеты.
Приметы погоды:
Ночь с 7 на 8 августа свежая и холодная — зима будет студеной и ранней.
Большой урожай желудей — к теплой зиме.
Если иней появился на окнах — значит, в октябре начнутся заморозки.
Именины отмечают: Олимпиада, Ираида, Макар, Анна, Александр.