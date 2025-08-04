Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Какие блюда нужно есть на Анну Летнюю, 7 августа

Православные 7 августа чтут память святой Анны — матери Богородицы, жены святого Иоакима и бабушки Иисуса Христа. Четыре канонических Евангелия не упоминают имени матери Марии, однако она появляется в апокрифической традиции. В народном календаре этот день прозвали Анной Летней.

Православные 7 августа чтут память святой Анны — матери Богородицы, жены святого Иоакима и бабушки Иисуса Христа. Четыре канонических Евангелия не упоминают имени матери Марии, однако она появляется в апокрифической традиции. В народном календаре этот день прозвали Анной Летней.

Считалось, что в эту дату поспевает первый картофель. Блюда из него были главным украшением стола, а повседневных и праздничных рецептов с картофелем существовало много. В этот день было принято не только его варить и жарить, но и делать картофельные оладьи, ватрушки, фаршированный картофель и картофельные котлеты.

Приметы погоды:

Ночь с 7 на 8 августа свежая и холодная — зима будет студеной и ранней.

Большой урожай желудей — к теплой зиме.

Если иней появился на окнах — значит, в октябре начнутся заморозки.

Именины отмечают: Олимпиада, Ираида, Макар, Анна, Александр.