Народный календарь. Какие блюда нужно есть на Анну Летнюю, 7 августа

Считалось, что в эту дату поспевает первый картофель. Блюда из него были главным украшением стола, а повседневных и праздничных рецептов с картофелем существовало много. В этот день было принято не только его варить и жарить, но и делать картофельные оладьи, ватрушки, фаршированный картофель и картофельные котлеты.