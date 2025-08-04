День качания на качелях и День шампанского: какие праздники отмечают в России и мире 4 августа

4 августа в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Например, в эту дату справляют День качания на качелях, День шампанского и День печенья с шоколадной крошкой.
День качания на качелях.
В День качания на качелях, независимо от возраста, следует найти в своем городе качели и кататься на них столько, сколько захочется. Можно также поискать в интернете информацию об истории качелей, чтобы узнать когда и кто их изобрел, и как они менялись со временем.
День шампанского.
День шампанского отмечается 4 августа, так как в эту дату в 1668 году французский монах Пьер Периньон, экспериментировавший с производством вина, представил публике новый напиток, который впоследствии назвали шампанским. Отпраздновать это торжество можно, попробовав новые для себя виды и марки этого напитка.
День печенья с шоколадной крошкой.
День печенья с шоколадной крошкой отмечается в США, так как у американцев оно является одной из самых распространенных сладостей. В этот праздник любители такого десерта покупают его в магазине или делают дома самостоятельно, чтобы потом раздать его другим и съесть самим.
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