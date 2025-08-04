Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работники американской корпорации Boeing вновь устроили забастовку: что они требуют

Сотрудники компании Boeing отказались подписать контракт и продолжили забастовку.

Работники американской авиастроительной корпорации Boeing заявили, что продолжат устраивать забастовки. Сотрудники заводов отказались подписывать контракт о повышении зарплат. Они уточнили, что имеют право требовать более достойных условий. С таким утверждением выступил президент Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической промышленности Брайан Брайант.

Он добавил, что бастующие работники занимаются сборкой и обслуживанием военных систем. В их числе, например, ракетные и оборонные установки, а также истребители F-15.

«Наш профсоюз основан на демократических принципах, и наши члены имеют полное право требовать контракта, достойного их вклада», — подытожил Брайан Брайант.

В Индии тем временем опровергли слух о заинтересованности властей в закупке американских истребителей F-35. Вашингтон уже проинформировали об отсутствии такого желания.