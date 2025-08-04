Работники американской корпорации Boeing вновь устроили забастовку: что они требуют

Работники американской авиастроительной корпорации Boeing заявили, что продолжат устраивать забастовки. Сотрудники заводов отказались подписывать контракт о повышении зарплат. Они уточнили, что имеют право требовать более достойных условий. С таким утверждением выступил президент Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической промышленности Брайан Брайант.
Он добавил, что бастующие работники занимаются сборкой и обслуживанием военных систем. В их числе, например, ракетные и оборонные установки, а также истребители F-15.
«Наш профсоюз основан на демократических принципах, и наши члены имеют полное право требовать контракта, достойного их вклада», — подытожил Брайан Брайант.
В Индии тем временем опровергли слух о заинтересованности властей в закупке американских истребителей F-35. Вашингтон уже проинформировали об отсутствии такого желания.