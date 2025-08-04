Открытка на День одинокой работающей женщины

4 августа отмечается День одинокой работающей женщины. Этот праздник призван отметить ту важную роль, которую такие сотрудницы играют как в обществе, так и в экономике. Ведь им удаётся своим примером зажечь рабочий энтузиазм во всём коллективе и собственным примером показать несостоятельность всех гендерных стереотипов. При этом такие женщины не ставят себе целью обязательно быть одинокой или же посвятить свою жизнь только и исключительно карьере. Поверьте, им под силу реализовать себя абсолютно во всех сферах и именно поэтому в этот рабочий понедельник их так важно поздравить от всей души!