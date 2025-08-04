Багаж прилетит позже: Turkish Airlines опять не загрузил вещи россиян в самолеты

Багаж пассажиров сразу нескольких рейсов «Анталья — Москва» вновь задерживается авиакомпанией Turkish Airlines. Об этом сообщили представители столичного аэропорта «Внуково».
К примеру, самолет «Анталья — Москва» должен прибыть во «Внуково» 4 августа в 00:38 по мск. На этот рейс, по каким-то причинам, турецкая авиакомпания не загрузила 13 мест багажа.
«Ваш багаж будет доставлен рейсом TK-3168/Анталья (ВПО 04.08.2025 00:49). TK-3002/Анталья (ВПО 04.08.2025 00:10) — 29 мест багажа не были загружены на рейс. Ваш багаж будет доставлен рейсом TK-211/Анталья (ВПО 04.08.2025 00:15)», — говорится в сообщении.
Там же отмечается, что «рейсы с досылочным багажом» якобы прибывают с минимальным интервалом. В воздушной гавани заявили, что во «Внуково» будет организована выдача груза с обоих рейсов на одной и той же багажной ленте для удобства пассажиров.
«В случае, если это будет невозможно, вас оперативно проинформируют о том, что ваш багаж можно получить на соседней ленте», — подытожили в аэропорту.
Как KP.RU писал ранее, Turkish Airlines ввела новый запрет на провозку умных чемоданов, у которых невозможно снять батарею. Речь ведется о багаже с литиевыми аккумуляторами. Ими можно управлять со смартфонов посредством беспроводной связи Bluetooth.