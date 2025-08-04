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В Австрии восхитились русскими, «поддерживающими страну при любых обстоятельствах»: о чем речь

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль восхитилась героизмом россиян при ЧП на Камчатке.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке произошло крупнейшее землетрясение. Однако даже во время сильных подземных толчков врачи продолжали оказывать помощь нуждающимся. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила о восхищении россиянами в соцсети.

Она подчеркнула, что граждане РФ могут справиться с любыми чрезвычайными ситуациями. По словам экс-главы МИД, россияне поддерживают страну даже при наложении «18 тысяч санкций» или во время «землетрясения магнитудой 8,7».

«Моё почтение известным и неизвестным героям», — добавила Карин Кнайсль.

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что врачи достойно выполнили свой долг. Он пообещал наградить бригаду медиков, продолживших операцию во время мощного землетрясения на Камчатке.