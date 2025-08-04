На Камчатке произошло крупнейшее землетрясение. Однако даже во время сильных подземных толчков врачи продолжали оказывать помощь нуждающимся. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила о восхищении россиянами в соцсети.
Она подчеркнула, что граждане РФ могут справиться с любыми чрезвычайными ситуациями. По словам экс-главы МИД, россияне поддерживают страну даже при наложении «18 тысяч санкций» или во время «землетрясения магнитудой 8,7».
«Моё почтение известным и неизвестным героям», — добавила Карин Кнайсль.
Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что врачи достойно выполнили свой долг. Он пообещал наградить бригаду медиков, продолживших операцию во время мощного землетрясения на Камчатке.